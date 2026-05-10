Agricultores sacan a diputada Soledad Luévano de restaurante para que ‘se pongan a trabajar’.

El Financiero

Campesinos sacaron de un restaurante a Soledad Luévano para exigir apoyo para alcanzar acuerdo con el gobierno de Zacatecas por el precio del frijol.

La falta de acuerdos y el descontento de productores de frijol en Zacatecas alcanzaron a la diputada Soledad Luévano, de Morena por la entidad, a quien encararon para exigirle que “se ponga a trabajar”.

Un grupo de agricultores llegó hasta un restaurante donde se encontraba Luévano acompañada por otras personas, entre ellas Ernesto González Romo, secretario de la Función Pública estatal; y pidió que se reuniera con el resto de inconformes que se encontraban en el Centro Histórico de Zacatecas.

El primero en acceder a escuchar a los productores fue González Romo, pero bajo protesta: “Aunque no podamos apoyar en mucho”.

“No nos soluciona nada, se esconde el gobernador (David Monreal), se esconde Olais (responsable del programa de acopio de Alimentación para el Bienestar en Zacatecas) y no nos dan solución y el frijol ahí”, comentó una de las inconformes a los dos funcionarios públicos mientras caminaban hacia donde se encontraban el resto de manifestantes.

‘Va a arder Zacatecas’: agricultores de frijol

La inconformidad de los campesinos no es nueva. En marzo, se organizaron y salieron a tomar carreteras como forma de protesta y en aquella ocasión lograron un acuerdo que, acusan, las autoridades no cumplieron.

Los agricultores irrumpieron el jueves en el Congreso de Zacatecas para entablar diálogo con las autoridades ante la molestia por el precio de acopio fijado en 16 mil pesos por tonelada de frijol.

El grupo de productores exigió la intervención del gobernador David Monreal, quien no recibió ni acudió al llamado de los inconformes. Además, pidieron la destitución de autoridades de Alimentación para el Bienestar en Zacatecas, de acuerdo con reportes de medios locales.

Tras varias horas sin lograr acuerdos y después de discutir sin obtener una respuesta que los complaciera, los productores amagaron con tomar el Aeropuerto Internacional General Leobardo C. Ruiz, vías del tren y vialidades a partir del próximo 11 de mayo.

“Va a arder Zacatecas”, se escuchó en el Congreso local por no lograr un acuerdo.

Los agricultores pidieron que se paguen 27 mil pesos por tonelada, como originalmente se estableció en las Reglas de Operación del Programa de Acopio para el Bienestar publicadas el 31 de diciembre de 2025.

Sin embargo, Alimentación para el Bienestar aseguró que ese era el esquema anterior y que la nueva normativa se publicó el 1 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Por último, señalaron a Ángel Olais por beneficiar a intermediarios, ya que de las 96 mil toneladas de frijol que el gobierno autorizó comprar, al menos 80 mil fueron de “coyotes”.