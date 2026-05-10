Mantiene DSPM cercanía con niñas niños y adolescentes mediante pláticas preventivas en escuelas.

Con el objetivo de mantener una cercanía permanente con niñas niños y adolescentes de la ciudad la Dirección de Seguridad Pública Municipal a través del Departamento de Prevención, continúa visitando instituciones educativas de nivel básico y preparatoria para llevar información y orientación sobre temas de interés que contribuyan a su crecimiento y desarrollo dentro y fuera de las aulas.

Tan solo en lo que va del año 2026 se han visitado 54 escuelas primarias, secundarias y preparatorias llevando pláticas preventivas dirigidas a alumnos, padres de familia y docentes, abordando temas relacionados con el manejo responsable de internet y redes sociales, consecuencias por el uso de vapeadores, la importancia de establecer relaciones saludables en los centros educativos y en el hogar, así como información referente al Reglamento de Justicia Cívica, entre otros.

Estas actividades forman parte del trabajo preventivo y de proximidad, que impulsa el Gobierno Municipal con la finalidad de crear canales de comunicación más cercanos entre la autoridad y la comunidad estudiantil, permitiendo además que las y los jóvenes expresen dudas, inquietudes y situaciones que pudieran afectar su entorno personal escolar o familiar.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal reiteró que existe un gran interés por continuar acercando estas charlas preventivas a más escuelas de la ciudad, por lo que directivos docentes y padres de familia, pueden solicitar estas pláticas mediante un oficio dirigido al comisario Julio César Salas González, en cualquiera de las comandancias de la ciudad y así contribuir a que más alumnas y alumnos reciban orientación sobre temas fundamentales para su formación y seguridad.