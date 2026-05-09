Marco Bonilla participa en celebración por los 250 años de independencia de EU

El alcalde de Marco Bonilla participó en la conmemoración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, realizada en Ciudad Juárez por invitación del cónsul general encargado, Robin Busse.

Durante el evento, Bonilla destacó la importancia de fortalecer la relación entre México y Estados Unidos mediante el diálogo y la cooperación permanente entre ambas naciones.

La ceremonia fue organizada por el Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez y reunió a autoridades diplomáticas, civiles, militares, educativas, empresariales y representantes de la sociedad civil de ambos países.

El programa incluyó la interpretación de los himnos nacionales de México y Estados Unidos por parte de la banda de la Primera División Blindada de Fort Bliss, además de la participación de la escolta de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y del destacamento de la Guardia de Seguridad del Cuerpo de Infantería de Marina del consulado estadounidense.

Asimismo, se presentó una exhibición especial sobre los 250 años de independencia de Estados Unidos a cargo de La Rodadora Espacio Interactivo, con apoyo del Museo de Los Fundadores.

Durante su mensaje, Robin Busse resaltó que los principios de libertad, representación y estado de derecho continúan vigentes y fortalecen la relación bilateral.

También subrayó el carácter único de la región fronteriza entre Ciudad Juárez y El Paso, donde la cooperación entre ambos países forma parte de la vida diaria.

El Consulado reafirmó además su compromiso de impulsar la movilidad legal, el fortalecimiento institucional y mayores oportunidades educativas y económicas a través de los Espacios Americanos en Ciudad Juárez y Chihuahua, como parte de la iniciativa Freedom 250.