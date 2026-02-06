“Nos faltan y los seguimos buscando”: comunidad minera se une por desapariciones

El silencio pesa en las casas de familias que, desde hace días, viven con la angustia de no saber dónde están sus seres queridos, trabajadores mineros desaparecidos en una mina del estado de Sinaloa.

Ante esta ausencia que duele, la comunidad minera lanzó un llamado a la sociedad para sumarse a un acto pacífico de exigencia y memoria, colocando 10 cascos y/o chalecos de seguridad en lugares visibles como minas, oficinas, escuelas y plazas públicas.

No es una protesta ruidosa, es un recordatorio constante de que faltan personas y nadie debe olvidarlo.

Cada casco representa una vida, una familia que espera, una historia inconclusa. “Nos faltan y seguimos buscándolos”, es el mensaje que acompaña esta acción colectiva, que busca mantener viva la exigencia de localizarlos y obtener respuestas claras por parte de las autoridades.

Compañeros de trabajo, familiares y ciudadanos han comenzado a compartir imágenes de estos cascos en redes sociales con el hashtag #MineríaUnida, como una forma de abrazar a distancia a quienes hoy viven la incertidumbre más dura: el no saber.

Mientras tanto, las familias continúan aferradas a la esperanza, pidiendo que la búsqueda no se detenga y que sus nombres no se conviertan en cifras. Quieren volver a casa.