Sentencian a solo tres años de internamiento a adolescente por homicidio calificado

La Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes Infractores, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia condenatoria de tres años de internamiento, dictada en contra del acusado de iniciales E.A.C.R., de 17 años de edad, por el delito de homicidio calificado, en la ciudad de Chihuahua.

En procedimiento abreviado para la causa penal 48/2025, llevado a cabo el 28 de enero del año en curso, el Juez Especializado, impuso la sentencia en contra del adolescente, quien además deberá pagar la cantidad de 150 mil pesos como reparación del daño a la familia de la víctima.

La sentencia dictada en contra del adolescente E.A.C.R., fue por su responsabilidad en la muerte de un adolescente de 16 años de edad, a quien, de acuerdo con las investigaciones ministeriales, apuñaló causándole perforación de corazón y pulmón, en una riña registrada el 12 de agosto de 2024, en la colonia El Porvenir.

Las indagatorias ministeriales llevaron a la detención del ahora sentenciado, mediante una orden de aprehensión que se cumplimentó el 28 de octubre de 2025, ese mismo día se formuló imputación en su contra, y el día 31 de ese mes, fue vinculado a proceso.

Con estas acciones se brinda a las víctimas de grupos vulnerables el acceso a la justicia y se ratifica el compromiso de representar a la sociedad en los tribunales para obtener el castigo para quienes atentan contra la integridad de las y los menores.