Bonilla califica como “beso del diablo” respaldo de Adán Augusto a Andrea Chávez

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, calificó como “de risa” y como un “beso del diablo” las declaraciones del senador morenista Adán Augusto López Hernández, quien aseguró que Andrea Chávez será la próxima gobernadora del estado.

Bonilla subrayó que en Chihuahua son las y los ciudadanos quienes definen el rumbo político en las urnas, por lo que ninguna figura externa puede influir en ese proceso.

“Aquí votan los chihuahuenses y ellos son quienes van a elegir al próximo gobernador o gobernadora, Adán ni vota aquí, del plato a la boca se puede caer la sopa, ahora sí que Adán le dio el beso del diablo a la senadora”, expresó el edil capitalino.

Asimismo, el presidente municipal cuestionó la autoridad moral del senador de Morena, al señalar que enfrenta señalamientos públicos y acusaciones, incluso provenientes de actores de su propio partido, relacionados con presuntos vínculos con el denominado “cártel de la barredora”.

Por su parte, Adán Augusto López Hernández, senador de Morena y excoordinador del partido en la Cámara Alta, manifestó su respaldo a su compañera de bancada, Andrea Chávez, al asegurar que existe una campaña mediática en su contra.

El legislador declaró ante diversos medios de comunicación que Chávez “es la mejor posicionada” dentro de Morena como candidata a la gubernatura de Chihuahua.