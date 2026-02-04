Recuperó Policía Municipal 14 vehículos, aseguró 17 armas y detuvo 256 personas

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Chihuahua, dio a conocer los resultados obtenidos del 01 al 31 de enero de 2026, como parte de las acciones permanentes de prevención, vigilancia e investigación realizadas por la Policía Municipal.Durante este periodo, se logró el aseguramiento de diversas sustancias ilícitas, destacando:

• 86.67 gramos de cocaína

• 1,386.01 gramos de cristal

• 4,130.72 gramos de marihuana

• 125.45 gramos de heroína

• 5.00 gramos de otras sustancias.

En materia de vehículos, se recuperaron 14 unidades con reporte de robo, mientras que en el rubro de armamento se aseguraron 13 armas cortas, 4 armas largas, 16 armas de utilería y tres armas hechizas.Como resultado de trabajos de investigación y seguimiento, se realizaron detenciones relacionadas con 12 casos de homicidio doloso, 11 delitos contra la salud, tres robos a local comercial con violencia, dos robos a local comercial sin violencia, 13 robos a casa habitación sin violencia y dos robos a transeúnte sin violencia.

Asimismo, la Policía Municipal realizó la detención de 256 personas por la comisión de diversos delitos, entre los que destacan:

• 111 por narcomenudeo

• 34 por violencia familiar

• 11 por violencia contra la mujer

• 28 por robo a local comercial sin violencia

• 2 por robo a local comercial con violencia

• 6 por robo a casa habitación sin violencia

• 7 robos a transeúnte (con y sin violencia)

• 6 por portación de armas de fuego o cartuchos

• 3 por posesión de vehículo con reporte de robo• 3 por abuso sexual

• 2 por lesiones con arma blanca, entre otros delitos.

La implementación de filtros de revisión, el reforzamiento de operativos con los patrullajes de turno y las diferentes unidades de la Subdirección de Inteligencia, así como las acciones de prevención, son el resultado del trabajo que se realiza para día a día para mantener la seguridad de las y los chihuahuenses en la capital.