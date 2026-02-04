Llama De la Peña a fortalecer la transparencia en gobiernos

Durante la emisión del segundo capítulo de “Diálogos por Chihuahua”, organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, abordó temas relacionados con la función pública, la rendición de cuentas y sus aspiraciones personales dentro de la vida política.

En el espacio promovido por el organismo empresarial, encabezado por Jorge Treviño Portilla, De la Peña subrayó la relevancia de que quienes ocupan cargos públicos mantengan una conducta intachable y asuman la transparencia como un principio indispensable del ejercicio gubernamental.

Durante su intervención, el funcionario afirmó que a lo largo de su carrera no ha sido señalado por actos de corrupción ni por incumplimiento de sus responsabilidades, destacando que su convicción es desempeñar cargos temporales con honestidad y responsabilidad social.

Señaló que uno de sus principales objetivos como servidor público es poder concluir cada etapa profesional con la tranquilidad de regresar a su vida personal sin señalamientos, manteniendo una reputación basada en el trabajo honesto, tanto en su paso por la Secretaría del Ayuntamiento como en su actual encargo en la Secretaría General de Gobierno.

Asimismo, enfatizó la importancia de fortalecer la relación entre el gobierno y la Iniciativa Privada, al considerar que la colaboración institucional es clave no solo para el desarrollo económico, sino también para mejorar las prácticas de transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Finalmente, De la Peña expresó su preocupación por lo que calificó como retrocesos en materia de transparencia a nivel nacional, al señalar que en lugar de facilitar el acceso a la información, se han impuesto mayores restricciones, lo que consideró un obstáculo para la rendición de cuentas.