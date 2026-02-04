Pemex incrementó la producción de petróleo: Sener

fuente: excelsior

La secretaria de Energía, Luz Elena González, destacó que con el plan de fortalecimiento para Petróleos Mexicanos la empresa logró en 2025 reducir en 20% su deuda total por primera vez, lo que le valió una mejor evaluación por parte las tres principales calificadoras internacionales, además de que los resultados también se reflejaron en la producción y procesamiento de petróleo.

La funcionaria detalló que la operación de Pemex mejoró el año pasado, con lo que el procesamiento de petróleo pasó de poco más de 600 mil barriles a 1.2 millones de barriles de petróleo diarios.

Se logró la integración vertical de la empresa que permite que se pueda operar de mejor manera y también reducir los costos.

Por un lado se estabilizó la producción de petróleo, se tiene ya la producción necesaria para poder surtir de crudo a nuestras refinerías y tenemos resultados muy buenos en la refinación y en la producción y tenemos productos de mayor valor, que son gasolinas y diésel”, comentó.