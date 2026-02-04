Alma Portillo habilita línea de atención para reportar deficiencias en el suministro de agua en Parral

Con el objetivo de dar seguimiento a las fallas en el servicio de agua potable en Parral, la diputada Alma Portillo puso en operación de una línea directa de recepción de quejas ciudadanas.

Dijo que el principal objetivo es documentar de primera mano los problemas que enfrentan las familias por la falta del líquido vital y por otro lado, exigir atención inmediata por parte de las Juntas central y municipal.

La legisladora recordó que, ante la falta de respuestas oportunas, fue necesario denunciar públicamente las deficiencias en la reparación de fugas, drenajes colapsados y zanjas abiertas en distintos sectores de la ciudad.

Por ello, llamó a las y los parralenses a reportar cualquier anomalía al número 614 221 38 23, el cual será atendido directamente por su equipo de trabajo.

Alma Portillo recordó que la Junta de Agua de Parral anunció el inicio de operaciones de nuevos pozos en un plazo de tres semanas; sin embargo, “han transcurrido 17 semanas sin que dicho compromiso se haya cumplido”.

Por lo que confió en que la recepción y canalización de quejas permitirá evidenciar el rezago existente y exigir que los compromisos asumidos no queden en el olvido.

La diputada reconoció que la realización de obras hidráulicas no depende de una sola persona, empero; la falta de infraestructura hídrica representa una deuda histórica con la ciudad, por lo que urgió a las autoridades a tomar medidas presupuestales inmediatas y a establecer una planeación a mediano y largo plazo para evitar que la crisis del agua se agrave.

Finalmente, Portillo reiteró que su gestión legislativa en favor del derecho al agua para las familias parralenses se mantendrá firme hasta que existan soluciones tangibles