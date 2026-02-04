Bill Gates rompe el silencio sobre su vínculo con Epstein

fuente: unotv

Después de que Melinda French Gates hiciera un llamado público para que su exesposo, Bill Gates, aclarara su aparición en los llamados Archivos Epstein, el fundador de Microsoft decidió hacerlo en una nueva entrevista que, por momentos, resultó incómoda.

Las menciones de Gates en dichos archivos reavivaron la conversación sobre su relación con Jeffrey Epstein

Los archivos que Epstein aparentemente se enviaba correos electrónicos a sí mismo en los que aseguraba que Bill había contraído una enfermedad de transmisión sexual (ETS).

En esos mensajes también hacía alusión a las “consecuencias del sexo con chicas rusas” y afirmaba que Bill le habría pedido antibióticos para dárselos de manera discreta a Melinda, con el objetivo de que ella no se diera cuenta de que supuestamente había contraído alguna infección.

«Al parecer, Jeffrey se envió un correo electrónico a sí mismo. Ese mensaje nunca fue enviado; es falso. No sé qué pasaba por su mente». Dijo el magnate a 9 News Australia

Bill puso en contexto su vínculo con Epstein al señalar:

«Conocí a Jeffrey en 2011 y, durante aproximadamente tres años, cené con él en varias ocasiones. La premisa siempre fue la misma: decía tener contacto con personas extremadamente ricas y aseguraba que podía lograr donaciones para causas de salud global. Visto en retrospectiva, fue un callejón sin salida

También afirmó que se arrepiente de haberlo conocido: Lo he dicho muchas veces, pero lo diré otra vez… fue una tontería pasar tiempo con él. Fui una de las muchas personas que se arrepienten de haberlo conocido.”

Ante la pregunta sobre qué motivo habría llevado a Jeffrey a fabricar una historia relacionada con sexo y una enfermedad de transmisión sexual, Bill se limitó a responder:

“Es cierto que solo asistí a cenas. Nunca fui a la isla. Nunca conocí a ninguna mujer… Cuanto más se sepa, más claro quedará que, aunque el momento fue un error, no tuvo nada que ver con ese tipo de comportamiento”

Según relató, el impacto fue mucho mayor para Melinda. En una entrevista para el podcast Wild Card de NPR, señaló que algunos pasajes de los archivos le revivieron episodios especialmente dolorosos de su matrimonio.

No obstante, aseguró que ese capítulo ya quedó atrás, pues decidió conscientemente dejarlo en el pasado y continuar con su vida.