Frenan indefinidamente la apertura de juicio oral contra César ‘N’.

Diario de México

By Israel Campos Montes

Un juez federal otorgó una suspensión definitiva a César “N”, exgobernador de Chihuahua, medida que frena de manera indefinida la apertura de su juicio oral. El proceso legal se centra en su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La resolución fue dictada por Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado cuarto de distrito en materia penal en el Estado de México.

Es importante precisar que esta medida cautelar no implica la libertad del imputado, quien se encontraba bajo libertad condicional desde 2024, hasta que el pasado 8 de diciembre fue reaprehendido. El efecto de la suspensión es únicamente la interrupción del procedimiento judicial una vez que se agote la etapa intermedia, manteniéndose vigente hasta que se resuelva el juicio de amparo que Duarte promovió contra su vinculación a proceso.

DETALLES DE LA ACUSACIÓN

La investigación liderada por la Fiscalía General de la República (FGR) señala que el exmandatario utilizó un esquema de simulación de apoyos destinados al sector ganadero. Según la imputación, los recursos públicos fueron desviados hacia empresas donde Duarte era el socio mayoritario y, posteriormente, transferidos a sus cuentas personales y las de su familia. El monto total de estas operaciones asciende aproximadamente a 73.9 millones de pesos.

Este proceso destaca por ser el primer caso del orden federal que enfrenta el exgobernador. Desde su extradición de Estados Unidos hace tres años, Duarte solo había sido procesado por delitos del fuero común. La detención por este cargo federal fue ejecutada por la FGR el pasado 8 de diciembre.

IMCM