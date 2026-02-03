Cuauhtémoc Estrada solicita transparencia a la UACH por manejo de bienes e ingresos.

El diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador del Grupo Parlamentario de morena en la Sexagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, presentó un posicionamiento formal mediante el cual solicitó información detallada al rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) sobre el manejo, arrendamiento e ingresos derivados de los bienes inmuebles de la institución.

El legislador subrayó que la UACH, si bien goza de autonomía universitaria, es un organismo público descentralizado que administra recursos públicos y, por tanto, está obligada a cumplir con los principios de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.

Estrada Sotelo recordó que la propia Ley Orgánica de la Universidad establece como uno de sus objetivos fomentar la transparencia y el acceso a la información pública, además de imponer al rector la responsabilidad directa de dirigir la administración universitaria bajo estos principios. A ello se suma la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, que reconoce a los organismos públicos autónomos como sujetos obligados.

Desde la óptica de morena, la autonomía universitaria no puede ser utilizada como pretexto para ocultar información sobre el manejo del patrimonio universitario. “La autonomía es académica, administrativa y organizativa, pero no implica impunidad ni opacidad en el uso de recursos públicos”, sostuvo el diputado.

En ese contexto, y como parte de las facultades de control parlamentario del Congreso del Estado, el coordinador de morena solicitó al rector de la UACH un informe puntual sobre el total de bienes que conforman el patrimonio universitario, incluyendo su listado y domicilios, así como el número de inmuebles que son arrendados de manera permanente, temporal o para eventos específicos.

El requerimiento incluye información sobre espacios emblemáticos como el Paraninfo Universitario, gimnasios, el Estadio Olímpico Universitario, el Centro Cultural Universitario y la Quinta Gameros, además de los ingresos generados por concepto de rentas o contraprestaciones durante los años 2023, 2024, 2025 y lo que va de 2026.

También se solicitó conocer si existe un reglamento o disposición que regule el arrendamiento de inmuebles universitarios a terceros, las tarifas diarias o mensuales aplicables y los fundamentos legales que las sustentan. De igual forma, se pidió identificar a los funcionarios responsables de autorizar y fijar las contraprestaciones por el uso de instalaciones universitarias, así como el marco normativo que los faculta.

Finalmente, el diputado enfatizó que el Congreso del Estado tiene la atribución constitucional de vigilar y, en su caso, citar a comparecer a los titulares de organismos públicos autónomos cuando se trate de asuntos de relevancia y trascendencia para Chihuahua. “La transparencia no es una concesión, es una obligación legal y moral con el pueblo”, concluyó.