Morena regala nuestro dinero a una dictadura mientras México revive epidemias del siglo XX: Francisco Sánchez

El régimen de Morena ha llevado al país a una degradación inaceptable: mientras regala el dinero, el petróleo y los recursos de los mexicanos a la dictadura cubana, México vuelve a enfrentar epidemias propias de la Edad Media, como el sarampión, consecuencia directa del colapso del sistema de salud provocado por su incompetencia y desprecio por la vida de los ciudadanos, así lo denunció el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas.

El legislador advirtió que el resurgimiento del sarampión no es un accidente, sino el resultado de decisiones criminales: la destrucción deliberada de los programas de vacunación, el abandono de hospitales y la sustitución de la ciencia médica por ocurrencias ideológicas. “Hoy en México faltan vacunas, médicos y medicamentos, pero al régimen le sobra dinero para sostener a una dictadura extranjera”, sentenció.

Francisco Sánchez sostuvo que cada peso enviado a Cuba, cada peso regalado fuera del país, se traduce en niños sin protección sanitaria, familias expuestas a enfermedades prevenibles y comunidades enteras condenadas a la indefensión. “Morena ha decidido proteger a una dictadura antes que a los mexicanos”, afirmó.

El diputado calificó esta política como una traición abierta a la nación y una burla a millones de familias que hoy viven con miedo ante el regreso de enfermedades que el mundo civilizado ya había erradicado. “Es inaceptable que México retroceda décadas en salud pública para satisfacer los caprichos ideológicos de un régimen autoritario”, agregó.

Finalmente, Francisco Sánchez exigió el cese inmediato del regalo de recursos a Cuba y la reasignación urgente de esos fondos al sistema de salud nacional. “México no necesita ser solidario con dictaduras. México necesita un gobierno que defienda la vida, la salud y la dignidad de su pueblo. Todo lo demás es traición”, concluyó.