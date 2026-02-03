Regidores del PAN se Solidarizan con Familias de Pacientes del Hospital Morelos

En un acto de cercanía ciudadana, regidoras y regidores del Partido Acción Nacional (PAN) llevaron a cabo una jornada de solidaridad y acompañamiento con las familias de pacientes del Hospital Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), compartiendo con ellos alimentos, bebidas y cobijas.



La actividad, que tuvo lugar en las inmediaciones del área de Urgencias del Seguro Social, permitió a los representantes populares del blanquiazul acercarse a quienes pasan largas horas de espera y angustia por la salud de sus familiares hospitalizados, ofreciéndoles no solo alimentos, sino también palabras de aliento y solidaridad en momentos difíciles.



Encabezados por la Coordinadora de la fracción edilicia del PAN, Isela Martínez y por la Regidora Joni Barajas, quien organizó la actividad, participaron en esta jornada la Regidora presidenta de la Comisión de Salud, Lupita Borruel, así como la Regidora Myrna Monge y el Regidor Luis Villegas Escandón quienes escucharon las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos, en línea con la política de cercanía y solidaridad establecida el Alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla.



“Nuestro objetivo es estar cerca de la gente en los momentos que más nos necesitan. Estas familias merecen nuestro respeto, apoyo y solidaridad mientras enfrentan la preocupación por la salud de sus seres queridos. Seguimos la directriz de nuestro Alcalde Marco Bonilla de mantener cercanía permanente con la ciudadanía”, expresó la Regidora Joni Barajas quien mencionó que aprovecharon la recién pasada festividad de la Candelaria para llevar tamales a las personas.



Reafirmó el compromiso de la fracción edilicia del PAN con la salud de la ciudadanía y destacó la importancia de mantener un contacto directo con quienes utilizan los servicios médicos del sector público para conocer de primera mano las áreas de oportunidad en materia de atención sanitaria.