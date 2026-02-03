Empresarios llaman a superar la “guerra sucia” y priorizar perfiles profesionales para 2027

Ante el reciente intercambio de acusaciones por nepotismo y otros señalamientos entre los partidos Morena y PAN en Ciudad Juárez, el sector empresarial ha manifestado su postura. Jorge Treviño, presidente de Coparmex Chihuahua, señaló que, si bien estos conflictos son comunes en la vida política conforme se acercan las elecciones, no deben ser el factor determinante para el electorado de cara a 2027.

Respecto a si estos perfiles serán confiables para aparecer en las boletas tras los constantes ataques mediáticos, Treviño subrayó que la desconfianza ciudadana nace del desconocimiento y de los abusos históricos de poder.

En este contexto, el líder empresarial enfatizó la importancia de iniciativas como “Diálogos por Chihuahua”, un programa diseñado para que la población conozca a fondo a sus representantes más allá de los titulares de prensa.

“Buscamos que cuando a la población le pregunten por ejemplo, quién es Daniela Álvarez, no la identifiquen solo por las denuncias en el periódico, sino por su carrera, su preparación y su desempeño real”, afirmó Treviño.

Para fortalecer la confianza del electorado, Coparmex destacó la necesidad de retomar herramientas de transparencia como el ejercicio “3 de 3” (declaración patrimonial, de intereses y fiscal). Además, adelantó que el proyecto de entrevistas de la cámara empresarial evolucionará:

Entrevistas introductorias para conocer el perfil del funcionario. Fase 2: Cuestionamientos profundos sobre decisiones tomadas y resultados tangibles.

Finalmente, el presidente del organismo patronal hizo un llamado a la participación ciudadana activa, señalando que la única forma de combatir la mala percepción de la política es exigiendo rendición de cuentas y basando el voto en el análisis de trayectorias, no solo en las disputas partidistas del momento.