Así luce el emparrillado para el Super Bowl

fuente: adrenalina

En el inicio de la semana del Super Bowl 2026 (LX), el emparrillado del Levi’s Stadium luce completamente listo para recibir la guerra que habrá entre Seahawks y Patriots este domingo 8 de febrero; así luce el recinto que acogerá a más de 68,000 aficionadoos.

Para el partido más importante en la temporada de la NFL, en el que más de 185 millones de espectadores alrededor del mundo estarán al pendiente de lo que suceda, luce sus primeras imágenes del emparrillado que recibirá a Sam Darnold con Seahawks y a Drake Maye con Patiorts.

Con más de 5 días por delante para la patada inicial, el Levi’s Stadium de Santa Clara -que estará recibiendo su segundo Super Bowl- comienza a lucir los colores de las franquicias que tratarán de imponerse y levantar el trofeo Vince Lombardi por todo lo alto del emparrillado.

Estas son las primeras imágenes del emparrillado que circularon en redes sociales, donde se puede apreciar el escudo de la NFL en el centro, el logo que representa al Super Bowl y, como es bien sabido, los colores que representan a cada una de las franquicias en disputa:

¿Cómo llegan Seahawks y Patriots al Super Bowl 2026 (LX)?

Este fue el camino de ambas franquicias de cara al Super Bowl 2026 (LX), mismo en el que Seattle hizo valer en el emparrillado su mote de favorito, mientras que New England lució en playoffs y doblegó a quienes aspiraban a lo más alto en la Americana.

Seahawks, el mejor de la Nacional

Tras su aplastante victoria frente a los 49ers, Seattle se instalaba en la Final de Conferencia Nacional como máximo favorito para conseguir su boleto al Super Bowl 2026 (LX), sin embargo, Rams acechó la posibilidad de despojar del rumbo a Sam Darnold y compañía… mismos que lograrían imponer condiciones con un último cuarto en el que no se permitieron puntos.

Resumen: Damac 0-0 Al-Kholood (Saudi Pro League)

Ronda divisional / Seahawks 41-6 San Francisco 49ers.

Final de conferencia / Seahawks 31-27 Rams.

Seattle se consagró como el mejor de la Nacional durante la temporada regular.Reuters

Patriots, lució en la Americana

Por su parte, con Drake Maye a la cabeza -pero con una defensiva de alta resistencia- Patriots tuvo que abandonar Foxborough para la Final de conferencia en la que lucían con amplia desventaja luego de irse por debajo en el primer cuarto, sin embargo, no volvieron a permitir movimiento en el marcador y con un gol de campo en el tercer capítulo, sellaron su estadía en el Super Bowl.

En caso de consagrarse el próximo domingo 8 de febrero ante Seattle, llegarán a 7 títulos y se convertirán en la franquicia más ganadora de toda la historia en la NFL.

Ronda de comodines / Patriots 16-3 Chargers.

Ronda divisional / Patriots 28-16 Texans.

Final de conferencia / Patriots 10-7 Broncos.