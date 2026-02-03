Avanzan obras viales en distintos puntos de la ciudad: Municipio

El Gobierno Municipal de Chihuahua continúa con la ejecución de tres importantes obras viales que permitirán mejorar la movilidad urbana, fortalecer la conectividad y reducir los tiempos de traslado en distintos puntos de la ciudad, las cuales registran avances significativos.

El director de Obras Públicas, Carlos Rivas, informó que en la gaza de incorporación de la avenida Teófilo Borunda al periférico de la Juventud se han realizado trabajos de trazo, excavación de estribos y estudios de mecánica de suelos en las áreas donde se construirá la estructura, etapas clave para garantizar la seguridad y durabilidad de la obra.

Asimismo, señaló que el Paso Superior de la vialidad Los Nogales y avenida de las Industrias presenta un avance global del 29 por ciento, mientras que el Paso Superior ubicado en la carretera Chihuahua–Aldama y avenida Fuerza Aérea registra un progreso del 26%.

El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a respetar los señalamientos preventivos y tomar precauciones al transitar por las zonas de trabajo, reiterando que las molestias son temporales, pero los beneficios en movilidad y seguridad vial serán permanentes para las familias chihuahuenses.