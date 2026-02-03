Ofrece Universidad de las Mujeres la maestría Robótica y Visión Artificial

– El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), invita a las mujeres del estado a inscribirse en la Maestría en Robótica y Visión Artificial, una opción académica de alto nivel que forma parte de la oferta educativa de la Universidad de las Mujeres, con becas que van del 65 al 80 por ciento.

Esta maestría cuenta con RVOE y se desarrolla a lo largo de 20 meses, durante los cuales las alumnas cursan 10 asignaturas enfocadas en el diseño y modelado de robots, inteligencia artificial aplicada a sistemas robóticos, automatización de procesos industriales, algoritmos de planificación, sistemas de control automático, técnicas de visión artificial, aprendizaje automático, percepción computacional, robótica con realidad virtual y aumentada, así como sistemas de comunicación e interacción con robots.

El programa permite que las egresadas desarrollen conocimientos sólidos tanto teóricos como prácticos en robótica y visión artificial, preparándolas para desempeñarse en áreas de alta demanda como la industria 4.0, automatización industrial, sistemas inteligentes, robótica médica, visión artificial aplicada, desarrollo tecnológico, investigación e innovación, así como en el diseño, optimización y mantenimiento de sistemas robóticos avanzados.

Con esta oferta académica, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de acercar a las mujeres oportunidades reales de profesionalización en áreas científicas y tecnológicas, impulsando su desarrollo, autonomía económica y acceso a empleos altamente especializados.

Para más información e inscripciones, las interesadas pueden comunicarse al 072 extensión 2620, al (614) 539 04 08, o escribir al correo universidadimm@mpiochih.gob.mx.