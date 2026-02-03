Aprueban diputados solicitud de licencia por maternidad a jueza de lo penal

En sesión ordinaria de la Diputación Permanente, diputados locales aprobaron la solicitud de licencia por maternidad de la Jueza Penal Perla Vianey Pérez Sánchez, por un periodo de 98 días, a partir del 26 de enero de 2026.

Lo anterior de conformidad con los artículos 102 y 109 de la Constitución Política, así como 174, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Chihuahua.

Al respecto, el Artículo 102 constitucional señala:

(…) Las licencias de las personas juzgadoras, cuando no excedan de un mes, podrán ser concedidas por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia para el caso de las magistradas y magistrados; por el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial para el caso de sus integrantes y por el Órgano de Administración Judicial para el caso de juezas y jueces de primera instancia y menores. Las licencias que excedan de este tiempo deberán justificarse y podrán concederse sin goce de sueldo por la mayoría de integrantes presentes del Congreso del Estado o, en sus recesos, por la Diputación Permanente. Ninguna licencia podrá exceder del término de un año.

Por otra parte, al tratarse de un derecho laboral y una prestación de seguridad social, existe plena justificación para otorgar la aludida licencia por maternidad con goce de sueldo y, por tanto, el Órgano de Administración Judicial, está en aptitud de aprobar el nombramiento de la persona que habrá de cubrir la función jurisdiccional respectiva, bajo la figura de interinato, durante el periodo de incapacidad de la jueza titular del cargo; ello, en atención a lo previsto por el artículo 370, tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.