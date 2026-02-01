Niega Sheinbaum diálogo con Trump sobre el envío de petróleo a Cuba

Fuente: El Informador

Reportero: SUN

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que no conversó con su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre el envío de petróleo por parte de Pemex a Cuba en la llamada que sostuvieron la semana pasada.

“Como lo dije en la conferencia de prensa: no hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba y en la tarde, pues se pusieron los aranceles a cualquier país que envíe petróleo a la isla” , mencionó la Mandataria durante la presentación del Proyecto de Expansión del Puerto de Guaymas, en Sonora.

La declaración de la Jefa del Ejecutivo ocurre luego de que Donald Trump señalara que fue “muy buena”, pues, según él, habría accedido a su petición de que México dejara de enviar crudo a Cuba.

En el evento, Sheinbaum también anunció que la Secretaría de Marina (Semar) prepara el envío de ayuda humanitaria a la isla.

“En una semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba, es una ayuda humanitaria que va a hacer la Marina; de alimentación y otros productos, en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver el envío de petróleo por razones humanitarias.

“Pero estamos haciendo ya, todos los trabajos para poder enviar, mientras tanto, ayuda humanitaria que requiere el pueblo cubano de otros enseres y otros insumos fundamentales”, comentó.

Informó que el tema del envío de petróleo a Cuba sí lo tocó el canciller Juan Ramón de la Fuente con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, en una llamada el viernes.

Insistió en que se buscará “por todas las vías diplomáticas” el envío de ayuda humanitaria a Cuba porque es fundamental para la Isla: “Pero mientras tanto, pues, vamos a enviar otros productos que son indispensables para el pueblo cubano”.