Llama Papa León XIV al diálogo entre Estados Unidos y Cuba

Fuente: La Razón

Reportero: Arturo Meléndez

El papa León XIV expresó su “gran preocupación” por la escalada de tensiones entre Cuba y Estados Unidos, y urgió a ambas naciones a celebrar un “diálogo sincero y eficaz para evitar la violencia” y “el sufrimiento del pueblo cubano”.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el pontífice aseguró que ha recibido las noticias del aumento de tensión entre la potencia norteamericana y la isla caribeña, las cuales lamentó debido a que se trata de “países vecinos”.

Me uno al mensaje de los obispos cubanos, invitando a todos los responsables a promover un diálogo sincero y eficaz, para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del quiero pueblo cubano

Por lo anterior, dijo que, al igual que los obispos cubanos, se suma a un llamado al diálogo “sincero y eficaz” entre ambas naciones, el cual permita llegar a una resolución pacífica para el diferendo que enfrentan.