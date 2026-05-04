Memo Ramírez impulsa desarrollo regional con arranque de tres obras públicas en la zona sur de Chihuahua.

Más de 13.1 millones de pesos en obra pública gestionada para impulsar el desarrollo de Huejotitan, el Tule y Valle de Allende.

El diputado local del Distrito 21 y presidente del H. Congreso del Estado de Chihuahua, Guillermo “Memo” Ramírez, dio arranque a tres importantes obras públicas en los municipios de El Tule, Huejotitán y Valle de Allende, resultado de gestiones realizadas ante el Gobierno del Estado en atención a solicitudes de autoridades municipales y de la ciudadanía.

Estas acciones forman parte del compromiso del legislador de mantener cercanía con las comunidades y atender directamente las necesidades prioritarias de infraestructura en la región.

En el municipio de El Tule, en el Barrio de Jerusalén, se dio inicio a la pavimentación de la calle de entrada dos en la cabecera municipal, con una inversión de 3 millones 696 mil 761.18 pesos, en coordinación con el presidente municipal Juan García.

Asimismo, en Huejotitán, se arrancó la obra de pavimentación con concreto hidráulico en la calle principal de la localidad de Agua Caliente, y una inversión de 5 millones 281 mil 689.84 pesos, en conjunto con el alcalde Rogelio Rodríguez Arostegui.

De igual manera, en Valle de Allende, se inició la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Manzana, en su primera etapa, con una inversión de 4 millones 161 mil 544.29 pesos, en coordinación con el presidente municipal Rafael “Faylo” Payán.

El diputado Ramírez destacó que este primer bloque de obras fueron gestionadas como parte de los compromisos adquiridos con las autoridades locales y con las y los habitantes de cada municipio, quienes solicitaron directamente estas acciones para mejorar su calidad de vida.

Subrayó que los recursos provienen del Gobierno del Estado y fueron canalizados directamente a los municipios para su correcta aplicación, fortaleciendo así el desarrollo regional y la infraestructura básica de los citados municipios.

“Seguimos trabajando en territorio, escuchando a la gente y gestionando soluciones reales. Estas obras son resultado del trabajo en equipo y del compromiso de atender las necesidades más sentidas de la gente”, expresó el legislador.

Finalmente, Guillermo “Memo” Ramírez reiteró que continuará impulsando gestiones que se traduzcan en beneficios concretos para las familias del sur del estado, fortaleciendo la infraestructura y el desarrollo de cada municipio.