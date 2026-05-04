Mantiene CEPC alerta preventiva por ráfagas de viento superiores a 75 km/h.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante el inicio de semana se mantendrán condiciones de viento en la entidad, con rachas que podrían superar los 75 kilómetros por hora (km/h).

Dichas condiciones podrían presentarse en municipios de la región noroeste como en Janos, Casas Grandes, Ignacio Zaragoza y Gómez Farías. En Juárez, Ascensión, Madera, Namiquipa, Guerrero y Cuauhtémoc, alcanzarían los 65 km/h.

Para el miércoles continuarán las condiciones de viento, con rachas de 65 km/h en Bocoyna, Carichí, Guachochi y Nonoava, y de 55 km/h en Guerrero, Guadalupe y Calvo, Balleza, Delicias, Parral y Jiménez.

La CEPC exhorta a la población a asegurar objetos que puedan desprenderse, evitar resguardarse bajo estructuras inestables y conducir con precaución ante tolvaneras.

Ante cualquier emergencia, comunicarse al 9-1-1.