Invita OFECH a recordar a José José con Tributo Sinfónico.

Este jueves 7 de mayo, la Orquesta Filarmónica de del Estado de Chihuahua (OFECH) presentará su concierto Tributo Sinfónico a José José, un homenaje a la música que ha acompañado historias, recuerdos y emociones a lo largo del tiempo.

El recital se presentará en el Patio Central de Palacio de Gobierno, con funciones a las 18:00 y a las 20:00 horas. La entrada será gratuita.

La agrupación estará bajo la batuta del director Vladimir Sagaydo, con la voz del solista Luis Armando Campos.

A través de este Tributo, la OFECH da nueva vida a las baladas más entrañables del repertorio del artista. Este programa invita a revivir cada letra y cada melodía, desde una perspectiva sinfónica y nostálgica.