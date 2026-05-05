La nueva era de la guerra antidrogas: EU exige resultados ‘tangibles’ a México para mantener su apoyo militar.

Diario de México

Israel Campos Montes

Inteligencia y capacitación militar condicionadas: la nueva exigencia de EU a México para 2026.

El gobierno de Estados Unidos estableció una postura firme respecto a la cooperación en materia de seguridad con México. De acuerdo con la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 presentada por la administración de Donald Trump, la asistencia en inteligencia táctica y los programas de adiestramiento para las fuerzas armadas mexicanas ahora funcionan como una “moneda de cambio” supeditada a la entrega de objetivos prioritarios.

El documento oficial de la Casa Blanca señala que el respaldo a las autoridades mexicanas no será incondicional. Para asegurar el flujo de recursos y apoyo del Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, México deberá demostrar una colaboración “robusta, sostenida y medible”

Esta exigencia se traduce en resultados específicos: el arresto, procesamiento judicial y la extradición de líderes de organizaciones criminales transnacionales que han sido catalogadas como “organizaciones terroristas extranjeras”.

Entre estos grupos destacan actores dominantes en el tráfico de estupefacientes como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

EL COMBATE A LAS DROGAS SINTÉTICAS

La estrategia estadounidense identifica al flujo masivo de sustancias sintéticas, particularmente el fentanilo y la metanfetamina, como la amenaza de salud pública más letal en su territorio.

El reporte advierte que estas drogas son introducidas mayoritariamente a través de puertos de entrada oficiales, ocultas en vehículos particulares o transporte de carga, donde una pequeña cantidad puede contener millones de dosis mortales.

Para contrarrestar esta crisis, el plan de Washington busca:

• Desmantelar laboratorios clandestinos de producción en territorio mexicano.

• Interceptar el suministro de precursores químicos provenientes principalmente de China e India.

• Reducir la capacidad de mando y control de los cárteles sobre sus redes de distribución en Estados Unidos.

CERCO FINANCIERO Y BLANQUEO DE CAPITALES

Además de la presión operativa, la nueva estrategia prevé un ataque frontal a las finanzas del crimen organizado. A través del Departamento del Tesoro, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), se buscará bloquear el acceso de los líderes criminales al sistema financiero estadounidense y confiscar sus activos a nivel global.

Un punto relevante de la investigación interinstitucional será la desarticulación de las redes de lavado de dinero vinculadas a China, las cuales facilitan la repatriación de ganancias ilícitas hacia las estructuras de mando en México.

ANTECEDENTES DE LA RELACIÓN BILATERAL

A pesar de las nuevas condiciones impuestas, la entrega de criminales mantiene un flujo constante. Según cifras del Gabinete de Seguridad federal, en enero de 2026 se informó que 92 delincuentes de alto perfil han sido extraditados a la Unión Americana bajo el marco de la cooperación bilateral.

Sin embargo, la nueva política de la Casa Blanca pretende que estos resultados sean la norma obligatoria para mantener el intercambio de inteligencia y las operaciones conjuntas en la zona fronteriza.

IMCM