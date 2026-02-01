Remueven a Adán Augusto de la coordinación de Morena en el Senado

Fuente: Progreso Hoy

Ignacio Mier Velasco asumió este domingo la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, durante la plenaria de la bancada, en sustitución de Adán Augusto López Hernández, cuya salida del cargo se da en medio de señalamientos por diversos presuntos escándalos de corrupción y por su supuesta relación con el grupo criminal La Barredora. El senador por Puebla agradeció a sus compañeros la confianza para encabezar los trabajos del grupo mayoritario en la Cámara alta.

A través de sus redes sociales, Mier Velasco reconoció la labor realizada por su antecesor y señaló que López Hernández regresará al trabajo territorial para fortalecer el movimiento de la llamada cuarta transformación. En su mensaje, el nuevo coordinador destacó que esta nueva etapa se conducirá con unidad, responsabilidad e inteligencia, y reiteró el respaldo del grupo parlamentario al proyecto político que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

En un pronunciamiento oficial, el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado informó que Adán Augusto López se enfocará ahora en la operación territorial a nivel nacional. La bancada destacó como parte de su gestión la consolidación del llamado Plan C y el impulso a la reforma al Poder Judicial, considerada una de las prioridades legislativas del actual gobierno federal.

La designación de Ignacio Mier busca dar continuidad a la agenda legislativa de la mayoría y mantener la cohesión interna del grupo en un momento clave para el arranque del nuevo gobierno. Con este nombramiento, el legislador poblano fortalece su posición como uno de los perfiles con mayor influencia política al interior de Morena en el Congreso de la Unión.

La salida de Adán Augusto López ocurre en un contexto marcado por señalamientos de presuntos actos de corrupción y por su supuesta cercanía con el grupo criminal La Barredora, que habría sido encabezado por su exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena. A estos señalamientos se suman versiones sobre ingresos millonarios no declarados y acusaciones por presunto desvío de recursos durante su gestión como gobernador, lo que ha generado una fuerte presión política en torno a su figura.