Abren puntos de venta de Frijol chihuahuense en Ciudad Juárez

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), invita a las y los juarenses a participar en la “Venta de Frijol Chihuahuense”, del 3 al 5 de febrero, en distintos puntos de la ciudad, con el fin de impulsar el consumo de productos locales y fortalecer la economía del sector rural.



Miguel Núñez Nava, titular de la Residencia Norte de la SDR, expuso que esta será la cuarta ocasión en que se realizará esta iniciativa en Juárez, con la cual se brinda un apoyo directo a las y los productores para la comercialización de su cosecha.

Asimismo, se ofrece a la ciudadanía un producto de calidad a precio accesible, que permite un beneficio equitativo tanto para quienes producen como para quienes lo consumen.



En esta edición, el frijol que se comercializará proviene de productores de los municipios de Cusihuiriachi, Namiquipa y Cuauhtémoc, con la finalidad de acercar a las familias juarenses a alimentos de origen local y fortalecer la cadena de valor del campo.



Durante los tres días de operación se contará con cinco puntos de venta fijos, ubicados en la Unidad Administrativa de Pueblito Mexicano, la Oficina de Gobierno en el Eje Vial Juan Gabriel y el Parque Central Poniente.

Así como en las oficinas de Recaudación de Rentas de El Mezquital y Palacio de Mitla, en un horario de 7:30 a 16:00 horas.



Diversas escuelas primarias y jardines de niños funcionarán como puntos de venta en un horario de 7:30 a 14:00 horas, de acuerdo con el siguiente calendario:



Martes 3 de febrero:

* Escuela Secundaria Técnica No. 79

* Escuela Primaria Teófilo Borunda

* Jardín de Niños 21 de Marzo

* Escuela Primaria América



Miércoles 4 de febrero:

* Escuela Primaria Rosario Castellanos

* Escuela Primaria Rubén Valenzuela

* Escuela Primaria Ismael Landeros

* Jardín de Niños Rayenari

* Jardín de Niños Ernesto Talavera

* Escuela Primaria Belisario Domínguez

* Escuela Primaria Cuauhtémoc



Jueves 5 de febrero:

* Escuela Primaria Guillermo González Camarena

* Escuela Primaria Luis Arnoldo Núñez Gutiérrez

* Escuela Primaria Efrén Arellano Rosales

* Jardín de Niños Margarita Valenzuela

* Jardín de Niños Paquimé

* Escuela Primaria Adolfo López Mateos