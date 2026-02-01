Raúl Jiménez llega a 200 goles en su carrera

El gol de penalti contra el Manchester United se convirtió en la anotación 200 en la carrera de Raúl Jiménez, quien debutó profesionalmente en octubre del 2011 con el América.

El atacante hidalguense de 34 años alcanzo las dos centenas de tantos incluyendo los cinco clubes en los que ha militado y su andar con la Selección Mexicana.

Raúl Jiménez consiguió 38 goles con las Águilas del América del 2011 al 2014. Sin embargo, el equipo con el que más dianas ha convertido es el Wolverhampton, con 57 entre el 2018 y el 2023.

Con el Tricolor ha marcado 45 veces desde su primera convocatoria en el 2013. En Portugal con el Benfica hizo 31, con el Fulham acumula 27 y solamente registró uno con el Atlético de Madrid en el 2014, año en el que comenzó su aventura en el balompié de Europa.