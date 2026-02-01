Arranca Turismo convocatoria del programa “Chihuahua es Para Ti ¡Conócelo!” 2026

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, informó que este domingo 1 de febrero abre la convocatoria del programa “Chihuahua es Para Ti ¡Conócelo!”, en su edición 2026.

Este programa tiene como objetivo brindar apoyo a eventos turísticos y promover la visita a los diferentes destinos del estado, y así generar una mayor derrama económica en los municipios, mediante eventos atractivos o auténticos que resalten las características de cada región.

Estos, pueden ser cultural, gastronómico, ferias o festivales, que se lleven a cabo en cualquier parte del territorio estatal. Los organizadores pueden ser personas físicas, ayuntamientos, prestadores de servicios turísticos, cámaras, asociaciones, organismos empresariales, clústeres y sociedades civiles.

De ser seleccionados, los eventos podrán recibir apoyo mediante un subsidio.

Entre los eventos apoyados en ediciones anteriores destacan el Festival Carne y Vino, en Chihuahua capital; el Festival de la Nuez, en Ciudad Jiménez; el Chevest, en Meoqui; Danza y Vino, en Casas Grandes; el Festival de la Manzana, en Guerrero; y el Campamento Apache, en Madera.

Este programa se ha llevado a cabo durante los últimos cuatro años y, en cada edición, se ha incrementado el número de eventos apoyados. En la edición 2025, se apoyaron un total de 54 eventos en 24 municipios, con una derrama económica estimada de 220 millones de pesos (mdp).

Las solicitudes para participar en el programa serán partir del 1 de febrero y hasta el sábado 28 del mismo, hasta las 23:59 horas, tiempo de la Ciudad de México.

La convocatoria se encuentra disponible en el sitio web: https://chihuahuaesparati.com/ConvocatoriaChihuahuaesparati2026, mientras que la liga para realizar la postulación esta en:

https://chihuahuaesparati.com/Postulaci%C3%B3nChihuahuaesparati2026.

Para más información pueden visitar el sitio turismo.chihuahua.gob.mx, o acudir a las oficinas de la dependencia, ubicadas en avenida Universidad número 2513, colonia San Felipe I Etapa con código postal 31203 en Chihuahua, Chih.