Estuvieron llenas cajas de Tesorería por el 12 % de descuento en el predial

Chihuahua, Chih. — El 31 de enero de 2026 se vivió una intensa actividad en las diferentes cajas receptoras de la Tesorería Municipal de Chihuahua, donde ciudadanos y contribuyentes acudieron en gran número para aprovechar el descuento del 12 % en el pago del impuesto predial, uno de los estímulos fiscales más atractivos del inicio del año. La afluencia de personas desde primeras horas de la mañana reflejó la importancia que tiene para muchas familias y propietarios ponerse al corriente con esta contribución y obtener un ahorro directo en sus obligaciones fiscales.

La campaña de descuentos fue oficializada por el Gobierno Municipal y la Tesorería, que desde el 2 de enero habilitó los puntos de atención en cajas físicas y medios digitales para facilitar a la ciudadanía el cumplimiento de este pago. Además del pago presencial, se ofrecieron opciones como el TesoChat, un asistente por WhatsApp para pagar en línea, y la posibilidad de liquidar el predial en bancos autorizados, tiendas de conveniencia y otros módulos distribuidos en la ciudad.

Tras el cierre del periodo con el descuento del 12 %, las autoridades recordaron que este esquema de estímulos continuará en los siguientes meses, aunque con porcentajes menores: durante febrero se aplicará un 8 % de descuento y en marzo un 4 %, siempre con la intención de incentivar el pago temprano de esta contribución municipal.

La recaudación que genera el impuesto predial es clave para las finanzas municipales, ya que permite financiar obras públicas, mantenimiento urbano, servicios y programas que benefician a la población. La amplia participación de los contribuyentes durante enero dejó ver la respuesta positiva ante los incentivos ofrecidos por el Ayuntamiento y la importancia de estos estímulos para fomentar el cumplimiento fiscal en los primeros meses del año.