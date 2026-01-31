Alejandra Iturbe: la nadadora mexicana que sigue conquistando los mares del mundo

A sus 26 años, Alejandra Iturbe Arellano se ha consolidado como una de las atletas mexicanas más destacadas en la natación en aguas abiertas, llevando el nombre de México y de su ciudad natal Saltillo más allá de fronteras en competencias internacionales de alto nivel.

Desde temprana edad, Iturbe encontró en el agua su principal espacio de desarrollo deportivo. Con el paso del tiempo, su preparación la llevó a competir en pruebas cada vez más exigentes, enfrentando mares abiertos, corrientes fuertes y condiciones climáticas extremas. Esa evolución la ha llevado a cosechar importantes triunfos en competencias internacionales, particularmente dentro del circuito Oceanman, uno de los más reconocidos a nivel mundial.

Entre sus logros más sobresalientes se encuentran primeros lugares en pruebas de cinco kilómetros en sedes como Sudáfrica, Perú, Egipto y Tailandia, resultados que la posicionaron como campeona mundial en su categoría y como una de las atletas mexicanas más consistentes en este tipo de competencias. Estos triunfos no solo reflejan su capacidad competitiva, sino también una preparación integral que combina fortaleza física, estrategia y control emocional.

En 2025, Alejandra Iturbe sumó una nueva hazaña a su trayectoria al completar con éxito una travesía en el Mar Egeo, en Grecia, un reto que puso a prueba su resistencia en aguas de gran complejidad natural. Esta experiencia se convirtió en un parteaguas en su carrera, reafirmando su objetivo de conquistar distintos mares del mundo y asumir desafíos que van más allá de la competencia tradicional.

De cara a 2026, la nadadora mantiene una agenda activa de preparación y nuevos retos internacionales, entre ellos cruces emblemáticos que representan no solo una prueba deportiva, sino también un símbolo de superación personal. Paralelamente, ha impulsado acciones de carácter social, participando en actividades de promoción del deporte y en iniciativas de inclusión, especialmente dirigidas a niñas, niños y jóvenes.

Con una trayectoria en constante ascenso, Alejandra Iturbe representa una generación de atletas mexicanos que ha encontrado en la disciplina, el esfuerzo y la perseverancia la fórmula para competir al más alto nivel, demostrando que el talento nacional puede abrirse camino en los escenarios más exigentes del deporte internacional.