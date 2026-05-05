Tras reunión de seguridad, ataque con bomba sacude casino en Culiacán.

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Un nuevo hecho violento sacudió la zona de Tres Ríos la tarde de este lunes, luego de que un ataque presuntamente con artefacto incendiario provocara un incendio en el Casino Tropicana, dejando como saldo tres personas lesionadas y el desalojo de al menos 40 empleados.

El siniestro se registró en el establecimiento ubicado sobre la prolongación Sánchez Alonso, a un costado de la isla Orabá y en las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos desconocidos habrían arrojado una bomba tipo Molotov, lo que desató el fuego en el inmueble.

Cabe señalar que este mismo casino había sido blanco de un ataque a balazos en días recientes, aunque en aquella ocasión solo se reportaron daños materiales.



Tras el reporte al número de emergencias, corporaciones de los tres niveles de gobierno se movilizaron al sitio. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía estatal y municipal, así como Bomberos de Culiacán y cuerpos de Protección Civil, implementaron un operativo para sofocar las llamas y resguardar la zona.

El Ayuntamiento de Culiacán informó que, al momento del incidente, no había clientes en el interior del casino, por lo que únicamente se encontraban trabajadores, quienes fueron desalojdos de manera preventiva.

Durante la emergencia, tres personas resultaron lesionadas —dos mujeres y un hombre—, de las cuales dos fueron trasladadas a un hospital para su valoración médica, mientras que la tercera fue atendida en el lugar.

Las autoridades indicaron que el incendio fue controlado y actualmente se realizan labores de ventilación para disipar el humo y evitar riesgos adicionales.

Este hecho ocurre apenas horas después de que el gabinete de seguridad federal, encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuviera una reunión en la Novena Zona Militar en Culiacán, en medio del contexto de violencia que se vive en la capital sinaloense y la solicitud de licencia del gobernador Rubén Rocha Moya y del alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil.

Las investigaciones ya fueron iniciadas para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.