Comercio prevé cumplir con utilidades pese a crisis

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Alejandro Lazzarotto Rodríguez, informó que el sector comercial buscará cumplir con el pago de utilidades durante el mes de mayo, pese a las condiciones económicas adversas.

Explicó que, aunque no todas las empresas generan utilidades, algunas optan por compensar a sus trabajadores mediante esquemas alternativos, como otorgar días de descanso adicionales.“El panorama sigue siendo complicado.

Aunque se reporta un ligero crecimiento económico del 1%, las cargas de trabajo han aumentado considerablemente para el comercio”, señaló.

El dirigente reconoció que existe incertidumbre sobre la capacidad de todas las empresas para cumplir en tiempo y forma con esta prestación, debido al incremento de gastos y la situación económica actual.

“No sabemos cómo se desarrollará mayo con tantos compromisos financieros, pero esperamos que quienes operamos en la formalidad podamos cumplir con las utilidades de alguna manera”, expresó.

Finalmente, destacó que este proceso aplica exclusivamente a comercios formales y empleadores que operan dentro del marco legal.