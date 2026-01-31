Marco Bonilla invita a votar por Victoria Chávez en The World Games

Chihuahua, Chih.— El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, hizo un llamado a la ciudadanía para apoyar y votar por Victoria Chávez, orgullo del deporte chihuahuense, quien se encuentra nominada como Mejor Atleta del Año en The World Games 2025.

Bonilla destacó el talento, la disciplina y la trayectoria de la atleta, conocida como la “Teporaca de Oro”, subrayando que su nominación representa no solo un logro personal, sino también un motivo de orgullo para todo el estado de Chihuahua y para México.

“Victoria Chávez es ejemplo de esfuerzo y dedicación. Hoy tenemos la oportunidad de apoyarla y demostrar de qué está hecho el talento chihuahuense”, expresó el alcalde, invitando a la ciudadanía a participar activamente en la votación.

La atleta cuenta con altas posibilidades de ganar, por lo que el respaldo de la comunidad resulta clave para que este reconocimiento internacional llegue a manos chihuahuenses.