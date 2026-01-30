Tras 20 años de disputa, Grupo Salinas paga 32 mil millones y pone fin a litigios fiscales.

Publimetro

Por Ian Ballardo

La empresa sostuvo que la decisión busca liberar recursos, tiempo y energía para concentrarse en la operación de sus negocios.

Grupo Salinas informó este miércoles que concluyó la totalidad de sus litigios fiscales con el Gobierno de México, con lo que pone fin a más de dos décadas de controversias legales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

A través de un comunicado oficial, el conglomerado empresarial señaló que realizará el pago de 32 mil millones de pesos en parcialidades, con lo que asegura haber cubierto por completo todas las exigencias fiscales en disputa.

Cierre de una disputa histórica

En el comunicado, la empresa subrayó que el pago no implica el reconocimiento de adeudos injustificados, sino una decisión estratégica para cerrar el conflicto. “No por convicción, ni porque aceptemos que sea lo justo, sino porque buscamos dar vuelta a esta página y poner fin a esta sistemática campaña en nuestra contra”, señala el documento.

Grupo Salinas afirmó que, en los últimos 20 años, sus empresas han pagado más de 300 mil millones de pesos en impuestos, y sostuvo que, tras este pago adicional, “a partir de ahora, no debemos nada al gobierno, por ningún concepto”. También destacó que el monto cubierto “trasciende los límites de los acuerdos originalmente pactados en 2024”.

Tras más de 20 años de controversias, y a pesar de estar en desacuerdo, las empresas de #GrupoSalinas concluyen sus litigios fiscales con el gobierno de México. A partir de ahora, no debemos nada al gobierno.



Lo hacemos porque es momento de dar vuelta a la página, de poner fin a… pic.twitter.com/UGywFEJZaV— Grupo Salinas (@gruposalinas) January 29, 2026

El anuncio ocurre en un contexto de alta confrontación pública entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y el Gobierno federal, derivada de una serie de créditos fiscales acumulados desde hace más de 15 años, que fueron objeto de litigios prolongados ante tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mientras las autoridades han sostenido que se trata de adeudos firmes, el grupo empresarial ha insistido en que los cobros fueron excesivos y producto de interpretaciones arbitrarias de la ley.

En su mensaje final, Grupo Salinas enmarcó el cierre del conflicto como una oportunidad para reenfocar sus esfuerzos en la actividad empresarial y lanzó un posicionamiento ideológico al llamar a una “revolución cultural” basada en el respeto a la legalidad, la propiedad y la libertad individual, reiterando que seguirá siendo “aliado de México”.