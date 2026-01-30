La UE acuerda designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista.

France 24

Los ministros de Exteriores de la UE dieron “el paso decisivo” este 29 de enero de designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como una organización terrorista tras la represión de las protestas antigubernamentales que dejó miles de muertos y detenidos. Entretanto, el Gobierno de Donald Trump recibirá a altos funcionarios de Defensa y de los servicios de inteligencia de Israel y Arabia Saudita esta semana para abordar posibles ataques contra la República Islámica, reportó ‘Axios’, citando a personas familiarizadas con el asunto. Mientras Washington despliega portaaviones y una flota de buques en Medio Oriente, el Ejército iraní prometió una “respuesta contundente” en caso de ataque.

Lo esencial:

Los ministros de Exteriores de la UE acordaron designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como una organización terrorista.

Funcionarios de Arabia Saudita e Israel visitan esta semana Washington para abordar con el Gobierno de Donald Trump posibles ataques contra Irán, según fuentes cercanas al asunto citadas por ‘Axios’.

El Ejército de Irán prometió una “respuesta contundente” en medio de las amenazas de EE. UU.

La advertencia de Teherán llega en momentos en que Washington despliega portaaviones y una flota de buques, que empezaron a entrar a Medio Oriente el pasado 26 de enero.

El miércoles Trump amenazó con atacar a Irán “como nunca antes” si no llega a un acuerdo sobre su programa nuclear.

La OMS denuncia ataques a centros sanitarios y personal durante la represión en Irán

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó este jueves su preocupación por los numerosos ataques a personal y centros sanitarios en Irán, en el marco de la represión de las recientes protestas en Irán.

En su cuenta de X, Tedros señaló que la OMS ha podido confirmar un ataque a principios de enero en el Hospital Jomeini de la ciudad occidental de Ilam, donde “se registraron actos de violencia dentro y alrededor del centro tras el traslado de personas heridas al hospital” y los servicios médicos y suministros se vieron interrumpidos y afectados.

Otro centro hospitalario que sufrió al menos un ataque fue el Hospital Sina, en Teherán, donde se utilizaron gases lacrimógenos, añadió.

El director general de la OMS también manifestó su profunda preocupación ante las denuncias de trabajadores sanitarios agredidos y al menos cinco médicos detenidos cuando atendían a pacientes heridos.

“Pido la liberación de cualquier trabajador de la salud detenido. El personal sanitario nunca debería sufrir intimidaciones”, subrayó.

La OMS ha podido confirmar además daños en otras muchas instalaciones sanitarias, incluidos diez puestos de emergencia prehospitalaria donde más de 50 paramédicos resultaron heridos y alrededor de 200 ambulancias fueron dañadas.

Tensión entre Irán y Estados Unidos: ¿es más probable una negociación o una escalada?

Las Fuerzas Armadas iraníes advierten de “peligrosas consecuencias” a Europa

En otra respuesta a la decisión de la UE de designar como “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria iraní, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán advirtió que “las peligrosas consecuencias de esta decisión hostil y provocadora recaerán directamente sobre los responsables políticos europeos”.

Para el cuerpo castrense, la medida del bloque es “ilógica, irresponsable y detestable” y adoptada por la “presión del presidente delirante y necio de los Estados Unidos y del régimen sionista terrorista y asesino de niños”, en referencia a Israel.

Continúan arrestos masivos en Irán para acallar las protestas

Funcionarios vestidos de civil están llevando a cabo una amplia campaña de arrestos masivos e intimidación en Irán, con el objetivo de terminar de sofocar las protestas que han sacudido el país desde finales de diciembre, según activistas de derechos humanos que hablaron bajo condición de anonimato con la agencia Reuters, debido a que están todavía operando dentro de la república islámica.

Las fuentes informan que elementos de las fuerzas de seguridad sin identificación oficial realizan intensas redadas en las que miles de personas han resultado detenidas y se encuentran recluidas en prisiones secretas.

“Están arrestando a todos. Nadie sabe a dónde los llevan ni a dónde los retienen. Con estas detenciones y amenazas, intentan infundir miedo en la sociedad”, informó un activista que conversó con Reuters.

Fuentes médicas, abogados, testigos y dos funcionarios gubernamentales que declararon bajo reserva de sus nombres confirmaron los procedimientos.

Kallas: Medio Oriente “no necesita una nueva guerra”

La alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, apuntó que Medio Oriente “no neceita una nueva guerra”, cuando fue consultada por periodistas sobre las intenciones del presidente estadounidense Donald Trump de llevar a cabo ataques selectivos en Irán.

“Cuando se trata de ataques, creo que la región no necesita una nueva guerra”, afirmó la diplomática.

Canciller de Irán: Europa comete un “error estratégico”

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advirtió de que Europa “está cometiendo otro gran error estratégico”, con su decisión de designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista.

En una publicación en X, Araghchi aseguró que ni Europa ni Estados Unidos están dando pasos para evitar “el estallido de una guerra total en nuestra región”, y que, al contrario, el bloque de los 27 está “avivando las llamas” al plegarse a la posición estadounidense.

Araghchi aseguró que la medida es una “maniobra de relaciones públicas de Europa” con la que Bruselas “busca principalmente ocultar que es un actor en grave declive”.

El responsable de la diplomacia iraní denunció que Europa “está perjudicando profundamente sus propios intereses”, al favorecer un escenario que incluiría los “efectos secundarios del aumento de los precios de la energía”

Ursula von der Leyen celebra como “necesaria” la designación como terrorista de la Guardia Revolucionaria de Irán

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó que era “necesaria” la inclusión de la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de organizaciones terroristas por parte de la Unión Europea.

“‘Terrorista’ es en efecto como se llama a un régimen que aplasta con sangre las protestas de su propio pueblo”, afirmó en una publicación en X von der Leyen, quien aseguró que “Europa apoya al pueblo de Irán en su valiente lucha por la libertad”.

Guardia Revolucionaria de Irán anuncia ejercicios de fuego real en el Estrecho de Ormuz

El canal iraní Press TV informó que las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria de Irán tienen previsto realizar ejercicios de fuego real en el Estrecho de Ormuz el 1 y el 2 de febrero.

Los ejercicios tendrán lugar en la principal ruta de exportación petrolera del mundo, por donde pasan los tanqueros de los poderosos productores del Golfo Pérsico (Arabia Saudí, Irán, Irak y los Emiratos Árabes Unidos) en dirección al Golfo de Omán y el Mar Arábigo.

Llega un nuevo destructor estadounidense a Medio Oriente

Un sexto destructor, el USS Delbert D. Black, se unió a la flota que Estados Unidos está acumulando en el Medio Oriente, en medio de las tensiones con el régimen iraní.

Fuentes informaron a la agencia Reuters sobre la llegada a la región de un destructor de la Armada estadounidense, que se uniría al portaaviones USS Abraham Lincoln, otros cinco destructores y tres buques de combate en litoral.

Unión Europea designa a Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, anunció la decisión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea de incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán, responsable de imponer las decisiones del líder supremo Ali Jamenei, en la lista de organizaciones terroristas.

En una publicación en X, Kallas destacó que los 27 “acaban de dar el paso decisivo de designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista” y agregó que “cualquier régimen que mate a miles de sus propios ciudadanos está trabajando hacia su propia caída”.

El bloque ha emitido sanciones contra 15 funcionarios iraníes, entre ellos altos comandantes y funcionarios del grupo paramilitar Guardia Revolucionaria, en respuesta a la represión de las recientes protestas, que según activistas de derechos humanos ha dejado más de 6300 muertos en la república islámica.

El Ejército iraní recibe un lote de 1.000 drones

Un lote de 1.000 drones fue recibido por las distintas ramas del Ejército iraní, informó este jueves la agencia de noticias semioficial Tasnim, en medio de crecientes tensiones, con el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiendo de un ataque si Teherán rechaza un acuerdo nuclear.

“De acuerdo con las amenazas que se avecinan, el ejército mantiene y refuerza sus ventajas estratégicas para un combate rápido e imponer una respuesta contundente contra cualquier agresor”, declaró el comandante en jefe del ejército, Amir Hatami.

El Gobierno de Trump recibirá a altos funcionarios de defensa e inteligencia de Israel y Arabia Saudita esta semana para discutir sobre posibles ataques contra Irán, reportó este jueves el portal estadounidense de noticias ‘Axios’, que citó a personas familiarizadas con el asunto. La Casa Blanca no ha respondido aún a peticiones de otros medios de comunicación para pronunciarse al respecto.

La información llega justo un día después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, amenazara a la República Islámica con un ataque será “mucho peor”, que los que le lanzó en 2025, si el país de Medio Oriente no llega a un acuerdo sobre su programa nuclear. Teherán advirtió que si Washington da ese paso, contraatacaría como “nunca antes”.

Los israelíes viajaron a Washington para compartir información de inteligencia sobre posibles objetivos dentro de Irán, mientras que las autoridades sauditas buscaban ayudar a evitar una guerra regional más amplia impulsando una solución diplomática, según el informe de ‘Axios’.

El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, comunicó al presidente iraní, Masoud Pezeshkian, que Riad no permitiría que su espacio aéreo ni su territorio se utilizaran para acciones militares contra Teherán, según informó la agencia estatal de noticias SPA a principios de esta semana.

La incertidumbre sobre la posibilidad de una acción militar en Irán persiste después de que el estadounidense asegurara la semana pasada que una “Armada” se dirigía hacia el país, aunque entonces declaró que esperaba no tener que usarla.

Jefe del Ejército iraní advierte una “respuesta aplastante” en caso de ataque

El comandante del ejército iraní, el general Amir Hatami, aseguró que las fuerzas armadas están listas para responder con contundencia ante cualquier amenaza de intervención por parte de Estados Unidos. Sus declaraciones se producen después de que los regimientos de combate fueran reforzados con un millar de drones de carácter estratégico, según informó la televisión estatal.

Hatami señaló que, ante el actual contexto de amenazas, la principal prioridad militar es fortalecer las capacidades estratégicas del país para garantizar una reacción inmediata y decisiva frente a cualquier ataque o incursión extranjera.

De acuerdo con la televisión estatal, el despliegue de estos 1.000 drones, desarrollados por el Ejército en colaboración con el ministerio de Defensa, responde tanto a los nuevos riesgos detectados como a las lecciones aprendidas durante el conflicto de 12 días con Israel en junio de 2025.

Turquía se ofrece como mediadora entre EE. UU. e Irán y evalúa reforzar su frontera ante una posible escalada

Turquía ofrecerá su apoyo para ayudar a reducir las tensiones entre Estados Unidos e Irán durante la visita del jefe de la diplomacia iraní prevista para este viernes, según indicó una fuente del ministerio de Exteriores turco. Ankara está dispuesta a contribuir a una salida diplomática basada en el diálogo, un mensaje que el ministro de Exteriores, Hakan Fidan, tiene previsto trasladar a su homólogo iraní, Abbas Araghchi, en el encuentro bilateral.

Paralelamente, Turquía estudia planes de contingencia para reforzar la seguridad en su frontera en caso de que Estados Unidos ataque a Irán. Un alto funcionario declaró a la agencia AP que, si se produjera una intervención militar y un eventual colapso del régimen iraní, Ankara prevé adoptar medidas adicionales para garantizar la estabilidad y el control fronterizo.