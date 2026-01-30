Poder Judicial de Chihuahua acuerda estrategias para fortalecer eficiencia procesal en Ciudad Juárez.

En Conversatorio entre Magistradas, Magistrados, y Jueces penales, analizan áreas de oportunidad en la operación diaria y elevar la calidad de la atención ciudadana.

Cd.Juárez Chih. – Con el objetivo de consolidar un modelo de justicia más cercano y sensible a las necesidades de la ciudadanía, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, a través del Centro Estatal para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal (CONSPEN), encabezó un conversatorio estratégico que reunió a las y los magistrados de Sala Regional y jueces penales del Distrito Bravos para optimizar la operatividad del sistema penal.

Durante la jornada, jueces de control, de enjuiciamiento y especialistas en materias sensibles como adolescentes, narcomenudeo y violencia de género (TEVIOGEN), entablaron un diálogo abierto sobre los desafíos técnicos y operativos que enfrenta la labor jurisdiccional diaria.

Este encuentro fue fortalecido por la visión de los magistrados Myrelle Oralia Lozoya Molina, y Javier Rodolfo Acosta y Nancy Sánchez, quienes aportaron una perspectiva estratégica desde las salas regionales.

El eje rector del evento fue la interacción continua entre la norma jurídica y la calidez en el servicio. Los participantes analizaron de manera técnica la conducción de audiencias y la organización interna, con un énfasis determinante en el combate al diferimiento. Se concluyó que eliminar las malas prácticas que generan retrasos innecesarios es vital para garantizar el derecho fundamental a una justicia pronta.

Uno de los puntos de mayor resonancia fue la reafirmación de la cultura de la puntualidad. En este sentido, la Magistrada Myrelle Oralia Lozoya Molina destacó que el inicio puntual de cada audiencia no es solo una cuestión de agenda, sino un acto esencial de respeto hacia las víctimas, los imputados y la sociedad en general.

Asimismo, se evaluó el uso de herramientas tecnológicas como catalizadores de una justicia moderna. El conversatorio permitió unificar criterios para que la digitalización y la coordinación entre operadores se traduzcan en procesos más ágiles y transparentes.

Marcela Herrera, Presidenta Magistrada del Poder Judicial en el Estado, ha resaltado la periodicidad de este tipo de encuentros en todos los distritos judiciales.

“La construcción de un sistema judicial de vanguardia solo es posible si se mantiene una autocrítica constante y un enfoque inquebrantable en brindar un servicio más oportuno, eficiente y, sobre todo, humano asi como apegado a derecho.