Señala Alma Portillo proliferación de basureros clandestinos en Ciudad Juárez.

La diputada informó que impulsará acciones legislativas y de gestión para atender las afectaciones que estos tiraderos generan en las redes de saneamiento y drenaje de la ciudad

CD. JUÁREZ, Chih.,- La diputada de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, denunció que Ciudad Juárez enfrenta una problemática grave y extendida de basureros clandestinos, los cuales impactan directamente en la salud pública, el funcionamiento del drenaje en diversas colonias de la ciudad.

Recordó que, en Parral, ha impulsado amparos para proteger a las familias con el fin de garantizarles el suministro de agua, pero también acciones para obligar a las autoridades a arreglar drenajes colapsados que dañan la salud y ponen en peligro el patrimonio familiar.

Por lo anterior, se comprometió a impulsar políticas públicas para atender estos graves focos de infección, que también vienen colapsando las redes de drenaje, lo que vulnera la calidad de vida de las familias juarenses y por supuesto mecanismos legales de protección familiar y colectiva.

Los basureros al aire libre no han sido atendidos por parte de las autoridades responsables, lo que denota un abandono institucional, denunció la legisladora.

Criticó las inversiones anunciadas en la ciudad fronteriza no se traduzcan en acciones concretas para resolver problemas estructurales que afectan diariamente a la población.

En este sentido, Alma Portillo hizo un llamado a la ciudadanía para reportar los basureros clandestinos en sus redes sociales para generar un llamado puntual a las autoridades.

Para finalizar. dejó claro que insistirá hasta que se revierta el deterioro urbano y se devuelva a Ciudad Juárez el trato digno que merece.