Prevé Canaco derrama económica de 20 mdp por Día de la Candelaria



Alejandro Lazzarotto, presidente de Canaco, indicó que prevén una derrama económica alrededor de los 20 millones de pesos en Chihuahua por el Día de la Candelaria, tradiciones mexicanas que abonan a la economía local.

Relató que de acuerdo a un estudio, a nivel nacional se estima por arriba de los mil 800 millones de pesos, sobre todo en la zona centro del país, solo por el comercio de los tamales, beneficiando así, a todos los negocios del proceso, desde tortillerías, carnicerías, locales que los realizan así como su distribución para todo tipo de clientes.

“Tan solo en Chihuahua que la tradición muchas veces no es tan arraigada, esperamos ventas aproximadas a los 20 millones de pesos, algo favorable para fomentar el crecimiento empresarial contribuyendo a la reactivación económica de la ciudad”. Agregó.

Cabe mencionar que la tradición comienza el 6 de enero, cuando las familias parten la Rosca de Reyes. A la persona que encuentra la figura del Niño Dios le corresponde invitar los tamales el 2 de febrero. Ese día, muchas familias llevan al Niño Dios vestido a la iglesia para que sea bendecido