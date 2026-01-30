Asegura SSPE arma de fuego en campamento clandestino durante Operativo Blindaje Carretero

Como parte de las acciones del Operativo Blindaje Carretero, la Policía de Despliegue de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), mediante vigilancia mixta terrestre y aérea, aseguró un arma larga de fuego, cargadores y cartuchos en un campamento clandestino presuntamente utilizado por integrantes del crimen organizado, en la vía corta Chihuahua–Parral.

El hecho ocurrió durante la tarde del pasado 29 de enero, en el tramo que conduce de Ciudad Delicias al municipio de Satevó, cuando elementos de la Policía del Estado realizaban recorridos permanentes de seguridad en la zona. Fue a través de observadores aéreos, a bordo de un helicóptero de la SSPE, que se detectó la presencia del presunto campamento, lo que motivó la intervención inmediata.

Tras confirmar la ubicación desde el aire, se notificó a los elementos terrestres, quienes se aproximaron al punto para realizar la revisión correspondiente. En el sitio se localizó un arma larga de fuego, cuatro cargadores, 75 cartuchos útiles, un chaleco táctico con placas balísticas, así como una cadena de fabricación artesanal con ponchallantas incrustados.

Derivado de lo anterior, los agentes procedieron al aseguramiento del material y a la inhabilitación del campamento, el cual se encontraba estratégicamente ubicado en un punto que permitía una amplia visibilidad del entorno.

Los artículos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para su debida investigación. La SSPE informó que mantendrá la vigilancia permanente en la zona, como parte de las acciones de disuasión del delito que integran la estrategia de Seguridad Pública impulsada por Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.