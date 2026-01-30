Egresa primera generación del SEA-Vistas Cerro Grande del Cobach.

El Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) llevó a cabo la ceremonia de graduación, de 17 estudiantes de la primera generación del proyecto educativo Sistema de Enseñanza Abierta (SEA)-Vistas Cerro Grande.

Esta iniciativa educativa y social fue creada hace tres años, y tiene como propósito ampliar las oportunidades de formación académica para la población en situación de vulnerabilidad.

Fue implementada por instituciones comprometidas con la inclusión y equidad educativa, como Educación y Formación Integral Canossiana, Fundación del Empresariado Chihuahuense, y el Centro de Desarrollo Integral para la Infancia y la Adolescencia.

La ceremonia de graduación se realizó en el auditorio del Plantel 8 con la presencia de representantes de las instituciones aliadas, así como madres y padres de familia, quienes acompañaron a los graduandos en este logro académico.

Durante el evento, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Guillermo Márquez Lizalde, destacó las bondades del proyecto y reconoció a los estudiantes por su esfuerzo, a quienes reiteró el respaldo institucional para que continúen con sus estudios.

El director general del Cobach, Reyes Humberto de las Casas, subrayó el papel fundamental del SEA, que es una alternativa para jóvenes que por diversas circunstancias, no pueden integrarse al sistema escolarizado tradicional.

Con este programa, el Cobach promueve la inclusión educativa y el desarrollo integral de los jóvenes, para mejorar su calidad de vida y fortalecer el tejido social, y comunitario.