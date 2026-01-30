Recomienda medidas de seguridad al viajar por carretera este fin de semana largo

Usar el cinturón de seguridad, no utilizar el teléfono celular mientras se conduce ni ingerir bebidas alcohólicas

En todo momento, respetar los señalamientos viales colocados a lo largo del trayecto y verificar las condiciones mecánicas del vehículo

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) emitió siete recomendaciones a las personas que van a utilizar la Red Carretera Federal durante el primer fin de semana largo del año, a fin de garantizar su seguridad.

Antes de iniciar el viaje, los usuarios deben constatar que su automóvil esté en óptimas condiciones mecánicas; una revisión preventiva puede ser la diferencia para llegar con bien a su destino.

Durante el trayecto usar en todo momento el cinturón de seguridad, no manipular el teléfono celular mientras conduce, no ingerir bebidas alcohólicas ni consumir medicamentos que provoquen somnolencia.

Al abordar el vehículo, hay que asegurar que todas las personas que viajan lleven puesto el cinturón de seguridad, incluso aquellas que ocupen los asientos traseros.

Es importante recordar que los niños deben ir en la parte trasera de los asientos y en sillas especiales para su edad; esto garantiza su seguridad.

La SICT destacó que, en todo momento hay que respetar los señalamientos viales colocados a lo largo del trayecto.

Se recomienda, además, informarse sobre las condiciones meteorológicas de la ruta que tomarán. En caso de mal tiempo, tomar precauciones adicionales o considerar retrasar su salida hasta que el clima sea favorable.

En caso de tener la necesidad de detenerse, utilizar reflejantes u objetos que llamen la atención para advertir a otros conductores y prevenir accidentes, así como encender las luces intermitentes.

Los conductores deben mantenerse atentos al camino y con el debido cumplimiento de todos los señalamientos y advertencias en las vialidades. Seguir estas sencillas medidas contribuye a hacer de las carreteras espacios más seguros para todas y todos.

Ante cualquier emergencia, los servicios de atención y auxilio están a la disposición en estos números telefónicos:

Emergencias: 911

CAPUFE: 074

Cruz Roja: 55 53 95 11 11

Guardia Nacional: 088

Denuncia Anónima: 089

Locatel: 55 56 58 11 11

Protección Civil: 55 51 28 00 00