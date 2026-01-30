Piden reforzar vacunación contra sarampión en espacios públicos

Fuente: La Razón

Reportero: Claudia Arellano

Ante el incremento de casos de sarampión, la diputada panista, Frida Guillén, urgió al Gobierno a reforzar las estrategias de vacunación y ampliar la aplicación de dosis en escuelas, mercados y espacios públicos con alta concentración de personas.

La legisladora advirtió que la capital del país podría convertirse en un foco de transmisión del virus si no se actúa con mayor contundencia, y señaló lo que calificó como una respuesta insuficiente de las autoridades sanitarias locales y federales.

De acuerdo con la diputada, entre el 20 y el 28 de enero de 2026 se registró un aumento importante de casos a nivel nacional. Señaló que en la Ciudad de México la cifra habría pasado de 37 a 75 casos en un periodo de ocho días, lo que, subrayó, obliga a redoblar las acciones de prevención.

“Eso debe ponernos en alerta y redoblar esfuerzos sanitarios para evitar una pandemia como la de COVID-19”, sostuvo.

La legisladora panista también consideró que el sistema de salud capitalino debe estar preparado con camas, tratamientos y personal médico suficiente para responder a la demanda por zonas y alcaldías.

Asimismo, cuestionó posibles fallas en el abasto de biológicos. “Han pasado en otros momentos que no hay vacunas, no llegan o simplemente el gobierno no las compró a tiempo; eso es negligencia criminal y basta de solapar a autoridades incompetentes”, expresó.