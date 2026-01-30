Arrestan a boxeador Gervonta Davis por intento de secuestro y agresión

Fuente: La Razón

El boxeador profesional Gervonta Tank Davis salió de la cárcel en Miami ayer tras su arresto por cargos de intento de secuestro, detención ilegal y agresión, según informó su abogado.

Un grupo de búsqueda de fugitivos detuvo al boxeador el miércoles pasado en el Design District de Miami, según una publicación en redes sociales de la policía de Miami Gardens.

Las autoridades indicaron que los cargos se originaron a partir de un incidente en un negocio de Miami Gardens el pasado 27 de octubre de 2025.

“Gervonta Davis es en realidad una víctima aquí, y espero establecer esa sorprendente narrativa en el tribunal”, señaló su abogado, Simon Steckel, a The Associated Press. “Lo que le ha sucedido a Gervonta Davis en este caso trascenderá los cargos iniciales en su contra y expondrá un nivel de criminalidad del que se hablará mucho después de que se resuelvan sus cargos”.

Gervonta Davis, de 31 años, ha tenido otros problemas con la ley en el sur de Florida. El verano pasado, fue arrestado por cargos de violencia doméstica, los cuales fueron posteriormente retirados.

El pugilista estadounidense tenía programado pelear contra Jake Paul en noviembre pasado, pero el combate fue cancelado después de que se presentara una demanda contra Davis en Miami.

El boxeador originario de Baltimore es un habitual en las conversaciones sobre el mejor boxeador libra por libra.

El campeón de peso ligero de la AMB ganó sus primeras 30 peleas, 28 por nocaut, con su devastadora pegada, llenando diferentes arenas en Nueva York, Washington y Las Vegas.