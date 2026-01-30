Aprueban proyecto de dictamen para reforzar apoyo a educandos sobresalientes

Se votó en sentido positivo el proyecto que pretende garantizar la protección a derechos humanos de las y los docentes en el Estado.

Las y los integrantes de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte del Congreso del Estado, aprobaron el proyecto de dictamen que busca establecer los mecanismos necesarios que contribuyan a reforzar el apoyo de educandos con aptitudes y destrezas sobresalientes en el marco de la educación inclusiva.

Esta iniciativa presentada por la diputada Rosana Díaz en la anterior legislatura, pretende reformar el artículo 54 de la Ley Estatal de Educación para establecer que, en el proceso educativo, se dé una educación que potencialice, estimule e impulse las aptitudes destacadas de las y los educandos.

Indica que los esfuerzos y acciones en la materia, serán en fortalecimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad, y por lo que se atenderá a los intereses, necesidades y anhelos de las y los educandos en el Estado.

En este sentido, menciona que el oportuno desarrollo de aptitudes y destrezas sobresalientes de las y los educandos se asumirá por la autoridad educativa estatal, con diligencia y tenacidad, cuando en primera instancia, acorde a la legislación aplicable, en lo que corresponda y competa, así mismo en lo conducente con la autoridad educativa federal.

Además, se aprobó el dictamen referente a adicionar disposiciones a la Ley Estatal de Educación, en materia de educación en los Centros de Reinserción Social, con el propósito de disminuir y erradicar las causas de la delincuencia juvenil.

Refiere que al garantizar el derecho humano a la educación laica y gratuita en los Centros de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (CERESAI) del Estado, mediante implementación de programas de educación básica, media superior y formación técnica, se asegura la continuidad educativa de las y los adolescentes una vez concluido su proceso de internamiento.

Por último, se votó el sentido en positivo de diversos asuntos por parte de la comisión legislativa, entre ellos:

Proyecto que corresponde a tres iniciativas diversas que buscan modificaciones en la Ley Estatal de Educación, así como de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Escolar del Estado, en materia de protección a los derechos humanos de las y los docentes.

Reforma a la Ley Estatal de Educación para garantizar la educación afectiva y reproductiva en las instituciones educativas; promovida por la diputada Irlanda Márquez del PT.

Modificaciones a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado para establecer programas permanentes de deporte y recreación para la prevención, combate y erradicación de las adicciones, dirigido prioritariamente a niñas, niños y adolescentes que habiten en zonas de alto riesgo; impulsada por el Grupo Parlamentario del PAN.

Reforma al artículo 43 de la Ley General de Educación Superior, a efecto de establecer que las instituciones de educación superior garanticen que las estudiantes en condición de maternidad tengan igualdad de acceso, permanencia y conclusión de estudios, sin discriminación ni obstáculos; promovida por el diputado Alfredo Chávez del GPPAN.

Cabe mencionar que, en esta reunión de trabajo, estuvieron presentes las y los diputados: Óscar Avitia en su calidad de presidente, Carlos Olson como secretario y vocales: Nancy Frías, Herminia Gómez y América Aguilar.