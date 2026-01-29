Últimos días para registrarse en la convocatoria “Abriendo las Puertas”

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura del Municipio, informa que el registro para la convocatoria “Abriendo las Puertas” está en su etapa final, e invita a los artistas y creadores a aprovechar esta iniciativa que exhibe, visibiliza y da acceso democrático a los espacios museales públicos de la ciudad.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 2 de febrero de 2026 y está dirigida a creadoras y creadores locales de disciplinas como pintura, escultura, fotografía, ilustración, instalación, diseño, arquitectura, media art, collage y técnicas mixtas, entre otras áreas de las artes visuales.

“Abriendo las Puertas” tiene como objetivo brindar oportunidades reales de exhibición en tres importantes recintos culturales del municipio: el Museo Sebastian, el Centro de Desarrollo Cultural y el Corredor Fotográfico, fortaleciendo así la proyección del talento local y el acceso del público a propuestas artísticas diversas.

El Instituto de Cultura del Municipio destacó que esta iniciativa forma parte de un esfuerzo permanente del Gobierno Municipal por garantizar un acceso imparcial y transparente a los recintos museales, reafirmando su compromiso con artistas, colectivos e instituciones culturales.

Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en las redes sociales del Instituto de Cultura del Municipio y del Gobierno Municipal de Chihuahua, así como en la liga bit.ly/convoALP26.