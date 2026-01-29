Asignará FGE un MP a la municipal para agilizar procesos en delitos de alto impacto

El director de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas, informó que sostuvo una reunión con el fiscal de la Zona Centro tras la liberación de un presunto multihomicida debido a fallas en el proceso de presentación ante la jueza, por lo que se acordó asignar un agente del Ministerio Público que trabaje de manera directa con la corporación.

Salas explicó que fue citado por el fiscal para dialogar sobre la revisión de procedimientos, una solicitud que precisó no solo fue planteada por la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), sino también por la propia Fiscalía. Durante el encuentro, ambas instancias coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación y trabajar en soluciones conjuntas.

Uno de los principales acuerdos fue la asignación de un Ministerio Público que colaborará directamente con la DSPM en la atención de delitos de alto impacto, como robos con violencia y homicidios, además de brindar asesoría en la correcta integración de carpetas de investigación, órdenes de colaboración y el adecuado llenado de los procedimientos legales.

El director señaló que esta solicitud ya había sido planteada con anterioridad y que el fiscal le pidió especificar las necesidades de apoyo para avanzar en el fortalecimiento operativo y jurídico de la corporación.

Julio César Salas indicó que se encuentra a la espera de que se le informe quién será el agente del Ministerio Público asignado, destacando que esta medida permitirá mejorar los procesos, detectar posibles fallas en las detenciones y ampliar la coordinación en temas estratégicos de seguridad.

Asimismo, adelantó que este día sostendrá una reunión con la titular del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera, para analizar las razones por las que la jueza Abril Melissa Alatorre Guerrero dejó en libertad al presunto delincuente, pese a que se presentaron pruebas en video donde se le observa privar de la vida a dos personas, además de su presunta relación con otros cuatro homicidios y la presentación del arma utilizada en los hechos.