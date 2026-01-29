Estos son los costos de revalidación vehicular 2026

El secretario de Hacienda del Estado, José de Jesús Granillo, dio a conocer las tarifas oficiales de la revalidación vehicular correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril, así como el costo que aplicará de mayo a diciembre del presente año.

Durante el mes de febrero, los costos quedaron establecidos de la siguiente manera:

• Vehículos modelo 2021 a 2027: 2,325 pesos • 2016 a 2020: 2,272 pesos

• 2011 a 2015: 2,068 pesos

• 2006 a 2010: 1,915 pesos

• 2001 a 2005: 1,762 pesos

• 1996 a 2000: 1,660 pesos

• 1995 y anteriores: 1,507 pesosPara el mes de marzo, las tarifas serán:

• 2021 a 2027: 2,427 pesos

• 2016 a 2020: 2,374 pesos

• 2011 a 2015: 2,170 pesos

• 2006 a 2010: 2,017 pesos

• 2001 a 2005: 1,864 pesos

• 1996 a 2000: 1,762 pesos

• 1995 y anteriores: 1,558 pesos

En tanto, durante los meses de abril y mayo, los costos serán los siguientes:

• 2021 a 2027: 2,529 pesos

• 2016 a 2020: 2,476 pesos

• 2011 a 2015: 2,272 pesos

• 2006 a 2010: 2,119 pesos

• 2001 a 2005: 1,966 pesos

• 1996 a 2000: 1,864 pesos

• 1995 y anteriores: 1,609 pesos

Granillo explicó que de mayo a diciembre, el costo general de la revalidación vehicular será de 2,749 pesos, cantidad que incluye el derecho por control vehicular, la tarjeta de circulación, la aportación a la Cruz Roja y el impuesto universitario.

El funcionario recordó que el trámite puede realizarse en las recaudaciones de rentas, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 16:00 horas en las ciudades de Chihuahua y Ciudad Juárez, mientras que en el resto del estado el horario es de 9:00 a 15:00 horas.Además, los sábados se ofrece atención en módulos ubicados en Galerías Tec y Sendero en Ciudad Juárez, así como en los módulos Mirador y Libra (Tránsito) en la ciudad de Chihuahua, de 9:00 a 14:00 horas.

Finalmente, señaló que el pago también puede realizarse a través de medios alternos como el WhatsApp 614-300-7217, kioscos de pago, o en la página ipagos.chihuahua.gob.mx, donde también es posible generar referencias para pagar en bancos o tiendas autorizadas.