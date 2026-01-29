Fundamental la inversión en tecnología para la protección de datos personales: Sergio Facio

Avanzamos tecnológicamente día a día, pero no estamos preparados para proteger los datos personales y aunque hay señalamientos por el costo en la adquisición de software, es más barato evitar la afectación a los datos personales que el costo de los sistemas informáticos, manifestó Sergio Rafael Facio Guzmán, Comisionado Presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) en la inauguración del evento Protección de Datos Digitales “ Salvaguardando tu identidad en línea”.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de Protección de Datos Personales, celebrado en el auditorio Rodolfo Cruz Miramontes de la Facultad de Derecho de la UACH, el Comisionado Presidente del Órgano Garante de Chihuahua destacó que el Estado Mexicano tiene la obligación de cumplir con ciertos parámetros para que la protección de los datos personales sobre todo en el contexto actual donde, por ejemplo, los números telefónicos personales reciben llamadas de muchos lugares sin que el receptor tenga conocimiento de qué se trata.

En la inauguración del evento, estuvieron la Comisionada Karla Gabriela Fuentes Moreno y la Comisionada María Selene Prieto Domínguez; el Secretario de la Función Pública, Roberto Javier Fierro Duarte; César Eduardo Gutiérrez Aguirre, Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua; Amelia Lucía Martínez Portillo, Coordinadora de Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos del Municipio de Chihuahua; y el Magistrado Presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, Francisco Javier Acosta Molina.

Por su parte, el Secretario de la Función Pública, Roberto Javier Fierro Duarte, representante de la gobernadora María Eugenia Campos, dijo que la conmemoración de este día nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre el valor real de la información, que nos identifica, define y acompaña en todas nuestras actividades cotidianas, especialmente en un mundo cada vez más digitalizado.

Posteriormente, tuvo lugar la conferencia magistral “Protección de Datos Digitales en la era de la Inteligencia Artificial” disertada por el Comisionado Ciudadano del INFOEM, Luis Gustavo Parra Noriega, quien recalcó que “la privacidad es un derecho y un pilar de nuestra democracia”, además de una herramienta para defender nuestra personalidad.

Así mismo, hizo un llamado a ejercer la ciudadanía digital responsable a fin de combatir fenómenos como la ciberdelincuencia. “El llamado es a la acción para cuidar su protección en el entorno personal”, agregó.

Para cerrar el evento, las Comisionadas Karla Gabriela Fuentes Moreno y María Selene Prieto Domínguez, realizaron un conversatorio, donde se expuso sobre el aviso de privacidad y del ejercicio de los derechos ARCO, respectivamente, ejercicio que fue moderado por Saúl García, funcionario del Tribunal Estatal Electoral.